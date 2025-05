Criança é resgatada após denúncia de sequestro e violência doméstica no bairro Tailândia (PA) Mãe relatou agressões e teve a filha levada pelo ex-companheiro, que não foi localizado Fala Pará|Do R7 08/05/2025 - 08h22 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h22 ) twitter

Uma mulher denunciou o ex-companheiro por violência doméstica e sequestro da filha de um ano e três meses, no bairro Tailândia, no nordeste do Pará. Segundo o relato, ela sofreu agressões físicas e verbais, antes de ter a criança levada pelo suspeito.

A Polícia Militar conseguiu localizar a menina em segurança, mas o homem não foi encontrado.

O caso foi registrado e está sob investigação da Polícia Civil, que deve solicitar medidas protetivas.