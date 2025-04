Criminoso ataca idosa com violência e rouba compras em Belém (PA) Assalto no bairro do Mangueirão foi registrado em vídeo e gerou revolta na comunidade Fala Pará|Do R7 03/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h07 ) twitter

Em Belém, no Pará, uma idosa foi brutalmente assaltada, enquanto caminhava com sacolas de compras. O criminoso a atacou com extrema violência, derrubando-a no chão e roubando suas sacolas.

A ação cruel e covarde foi capturada em vídeo, gerando revolta na comunidade. O incidente ocorreu no conjunto Panorama Vinte, no bairro do Mangueirão.

A polícia busca informações sobre o suspeito, incentivando denúncias anônimas através do disque denúncia.