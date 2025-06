Criminoso furta roupas e bomba de poço em residência de Itaituba (PA) Ação foi registrada por câmeras de segurança e polícia tenta identificar o autor do crime Fala Pará|Do R7 25/06/2025 - 12h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h01 ) twitter

Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança furtando roupas do varal e uma bomba de poço em uma residência de Itaituba, no sudoeste do Pará. O homem agiu sozinho, selecionou as peças e deixou o local. A polícia está com as imagens e investiga para identificá-lo.