Criminoso invade casa e furta até alimentos no bairro Tailândia (PA) Câmeras registraram o suspeito levando TV, motosserra e carnes durante a madrugada Fala Pará|Do R7 16/06/2025 - 11h10 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h10 )

Um homem invadiu uma casa durante a madrugada, no bairro Tailândia (PA), e furtou uma televisão, uma motosserra e alimentos do freezer. Câmeras de segurança flagraram a ação, que durou cerca de uma hora. A polícia investiga o caso e pede informações que ajudem na identificação do suspeito, com garantia de sigilo.