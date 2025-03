Criminoso rouba perfumaria durante a madrugada Ladrão agiu sozinho e levou dinheiro e produtos caros em menos de três minutos; polícia investiga o caso Fala Pará|Do R7 11/03/2025 - 13h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h09 ) twitter

Um criminoso invadiu uma perfumaria utilizando uma chave mestra, causando um grande prejuízo ao proprietário. O incidente ocorreu por volta de uma hora da manhã, quando o local estava vazio.

O ladrão agiu sozinho, levando produtos caros e dinheiro do caixa. As câmeras de segurança registraram toda a ação, que durou pouco mais de dois minutos. A polícia está em busca do suspeito.