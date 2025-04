Criminoso tenta estuprar mulher diante do marido acamado e acaba preso em Breves (PA) Suspeito já era conhecido por outros crimes e foi autuado por roubo e estupro Fala Pará|Do R7 11/04/2025 - 08h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 08h35 ) twitter

Um homem armado invadiu uma residência durante a madrugada, no centro de Breves, no Pará, rendeu um casal e tentou violentar uma mulher de 55 anos na frente do marido acamado.

Após buscas, a Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante. Ele já era conhecido por outros crimes e possuía mandado de prisão em aberto. Foi autuado por estupro e roubo e será encaminhado ao presídio.