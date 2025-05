Desamparo e escuridão: comunidade ribeirinha vive há 20 anos sem energia elétrica Moradores aguardam promessas do programa “Luz para Todos” que nunca chegou na região em Santo Antônio do Tauá (PA) Fala Pará|Do R7 07/05/2025 - 12h15 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h15 ) twitter

A comunidade ribeirinha do Furo do Baixo, em Santo Antônio do Tauá, no Pará, vive sem energia elétrica há mais de 20 anos, enfrentando isolamento e dificuldades diárias.

Apesar de a rede elétrica passar a menos de 300 metros, a promessa de inclusão no programa “Luz para Todos” ainda não foi cumprida.

A falta de eletricidade prejudica a conservação de alimentos e o acesso à água potável, problemas que afetam diretamente a qualidade de vida dos moradores.

Enquanto os estudos técnicos da Equatorial Pará avançam, a população continua sem as condições mínimas para uma vida digna.