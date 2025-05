Dez homens agridem torcedor rival após clássico em Belém (PA) Vítima foi atacada dentro de borracharia no Jurunas e escapou com ferimentos Fala Pará|Do R7 09/05/2025 - 08h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h09 ) twitter

Um torcedor do Paysandu foi brutalmente agredido por cerca de dez integrantes de uma torcida organizada do Clube do Remo, no bairro do Jurunas, em Belém (PA), após o clássico entre os dois times.

O ataque ocorreu dentro de uma borracharia, onde também houve depredação do local. Apesar da violência, a vítima não teve ferimentos graves.

A Polícia Civil está analisando imagens para identificar os envolvidos.