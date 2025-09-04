Dupla de criminosos aterroriza estudantes no bairro de São Brás (PA) Criminosos atacam principalmente alunos na saída das escolas; polícia intensifica buscas para capturá-los Fala Pará|Do R7 04/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 17h35 ) twitter

A polícia está à procura de dois suspeitos que vêm espalhando medo no bairro de São Brás, em Belém (PA). Segundo relatos, os criminosos têm como alvo principal os estudantes, que são abordados na saída das escolas. As autoridades reforçaram o patrulhamento na região e pedem que qualquer informação sobre os suspeitos seja repassada de forma anônima.