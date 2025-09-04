Logo R7.com
Dupla de criminosos aterroriza estudantes no bairro de São Brás (PA)

Criminosos atacam principalmente alunos na saída das escolas; polícia intensifica buscas para capturá-los

Fala Pará|Do R7

A polícia está à procura de dois suspeitos que vêm espalhando medo no bairro de São Brás, em Belém (PA). Segundo relatos, os criminosos têm como alvo principal os estudantes, que são abordados na saída das escolas. As autoridades reforçaram o patrulhamento na região e pedem que qualquer informação sobre os suspeitos seja repassada de forma anônima.

