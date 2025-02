Embarcação afunda durante travessia de caminhonetes, no Rio Tapajós (PA) ncidente na região garimpeira alerta para riscos de travessias irregulares Fala Pará|Do R7 13/02/2025 - 14h13 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h13 ) twitter

Duas caminhonetes afundaram no Rio Tapajós, no Pará, após a embarcação que as transportava não suportar o peso durante a travessia.

As imagens registradas no local mostram os veículos sendo levados por uma pequena embarcação que acabou alagando na região garimpeira.

Felizmente, os passageiros não ficaram feridos e foram transferidos para uma embarcação auxiliar.

O incidente acende um alerta sobre as travessias irregulares na região.