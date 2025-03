Empresário sofre tentativa de homicídio a tiros, em Castanhal (PA) Vítima foi atingida por dois disparos, mas sobreviveu; polícia investiga autoria e motivação do crime Fala Pará|Do R7 11/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h05 ) twitter

Um empresário de 37 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Nova Olinda, em Castanhal, no Pará. O incidente ocorreu quando dois motoqueiros se aproximaram do carro da vítima e dispararam várias vezes.

Apesar de ter sido atingido por dois tiros, o empresário não corre risco de morte.

O ataque aconteceu próximo ao local de trabalho da vítima, e a polícia está investigando o caso para identificar os criminosos e entender a dinâmica do crime.