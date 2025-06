Entregador de jornal é assaltado e esfaqueado durante o trabalho, em Belém (PA) Homem de 56 anos foi ferido no Reduto e suspeito fugiu com dinheiro após o ataque Fala Pará|Do R7 11/06/2025 - 12h06 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um entregador de jornal de 56 anos foi esfaqueado durante um assalto no bairro do Reduto, em Belém (PA). Ele tentou fugir, mas foi alcançado e ferido com golpes leves. O suspeito, que usava camisa preta, fugiu com o dinheiro da vítima. Câmeras de segurança registraram o ataque, que foi denunciado à Polícia.