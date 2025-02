Fábrica de armas: Polícia desmantela esquema clandestino Operação conjunta prendeu suspeitos envolvidos com o crime organizado no Conjunto Santa Benedita, em Altamira (PA) Fala Pará|Do R7 21/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h00 ) twitter

A Polícia Civil, em operação conjunta com a Polícia Militar, descobriu uma fábrica clandestina de armas e drogas no Conjunto Santa Benedita, em Altamira, no Pará.

O local estava sendo utilizado para a produção ilegal de armamentos e substâncias e as autoridades identificaram os responsáveis pelo esquema. A investigação revelou o envolvimento dos suspeitos com o crime organizado e todos foram presos durante a ação.