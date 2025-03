Família é feita refém durante assalto à residência no bairro do Sideral, no Pará Criminosos armados levaram objetos e veículo, enquanto a polícia investiga envolvimento de organização criminosa

Fala Pará|Do R7 12/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share