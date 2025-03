Governo Federal lança guia para proteger crianças dos perigos digitais Orientações incluem limitar uso de dispositivos e proibir smartphones antes dos 12 anos. O foco é na segurança online Fala Pará|Do R7 13/03/2025 - 14h51 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h51 ) twitter

O Governo Federal lançou um novo guia para proteger crianças dos perigos do mundo digital.

Com mais de 90% das crianças e adolescentes no Brasil acessando a internet, o guia oferece orientações para limitar o uso de dispositivos digitais. As recomendações incluem proibir telas para menores de dois anos e evitar smartphones próprios antes dos doze anos.

O guia, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e seis ministérios, visa ajudar pais e educadores a monitorar e orientar o uso da internet por jovens, garantindo um ambiente digital seguro.