Grupo é preso por planejar ataque racista com transmissão ao vivo no Rio de Janeiro (RJ) Investigados também são acusados de incitar suicídio, maus-tratos a animais e pornografia infantil Fala Pará|Do R7 22/04/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 08h58 )

A polícia frustrou um ataque que seria cometido contra um homem em situação de rua e transmitido ao vivo pelas redes sociais. Três adultos e um menor foram presos por planejar o crime, que teria motivação racial.

O grupo também é investigado por incitação à automutilação, suicídio, maus-tratos a animais e divulgação de pornografia infantil.

Em outra ação, um adolescente influenciado por um grupo semelhante ateou fogo em um morador de rua no Rio de Janeiro, transmitindo o crime em tempo real. A Justiça aceitou a denúncia contra um soldado do Exército envolvido no caso.

A Polícia Civil já realizou mais de 26 mil operações para desarticular redes que divulgam imagens de menores. As autoridades reforçam a importância da supervisão dos responsáveis sobre o uso de dispositivos eletrônicos por crianças e adolescentes.