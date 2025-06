Hexacampeão de motocross sofre acidente em ônibus no interior do Pará Veículo tombou na PA-67 e imagens mostram o piloto ferido tentando sair do local Fala Pará|Do R7 10/06/2025 - 08h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 08h07 ) twitter

O ônibus da equipe do hexacampeão brasileiro de motocross tombou na PA-67, no Pará. O motorista perdeu o controle do veículo. Imagens mostram o atleta deixando o local com dificuldade. “Joaninha”, conhecido por fazer o BackFlip, também é vereador em Mato Grosso.