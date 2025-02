Homem ameaça companheira com facão por ciúmes do filho do patrão Ameaça ocorreu em público Fala Pará|Do R7 13/02/2025 - 14h22 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h22 ) twitter

Um homem, identificado como Elis, foi preso no Pará, após ameaçar sua companheira com um facão. O incidente ocorreu quando a mulher, cumprindo ordens, foi devolver o celular do filho do patrão e foi surpreendida com a ameaça devido ao ciúmes que o homem sentia do garoto.

A cena, que aconteceu em frente a várias pessoas, gerou grande tensão, mas felizmente ninguém ficou ferido.