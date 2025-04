Homem atira no rosto da cunhada e diz que faria tudo de novo em Mojuí dos Campos (PA) Vítima sobreviveu ao ataque e segue internada; agressor foi preso e não demonstrou arrependimento Fala Pará|Do R7 15/04/2025 - 12h32 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h32 ) twitter

Um homem foi preso após tentar matar a cunhada com um disparo de espingarda no rosto durante uma discussão na zona rural de Mojuí dos Campos, no Pará.

Mesmo detido, afirmou que não se arrepende e que faria o mesmo novamente. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro municipal, onde permanece em estado estável.