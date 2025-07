Homem atira pedra em ônibus em movimento e é detido por policial à paisana Ataque ocorreu após desentendimento com motorista e assustou passageiros Fala Pará|Do R7 18/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h17 ) twitter

Um vendedor ambulante atacou um ônibus em movimento com uma pedra, após ser retirado do veículo na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. A janela foi quebrada e passageiros se assustaram. O homem foi contido por quem estava no local e detido por um policial à paisana. O caso levanta alerta sobre riscos à segurança e danos ao patrimônio público.