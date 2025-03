Homem é executado a tiros, enquanto bebia em bar no bairro do Una (PA) A vítima, Jorge Monteiro, conhecido como Jorginho, tinha antecedentes criminais e o caso é investigado como execução ligada a acertos de contas Fala Pará|Do R7 25/03/2025 - 15h22 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h22 ) twitter

Jorginho Monteiro, conhecido como Jorginho, foi executado a tiros enquanto bebia em um bar no bairro do Una, em Santarém, no Pará. Testemunhas relataram que homens em um carro chegaram e dispararam contra a vítima, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Equipes de Perícia Científica realizaram a análise da cena do crime e interditaram a área para a coleta de evidências.

A polícia investiga o caso como uma possível execução relacionada a acertos de contas.