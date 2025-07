Homem é flagrado abandonando cachorro em via movimentada Cena registrada em frente ao Mangueirão (PA) gerou indignação e mobilizou denúncias nas redes sociais Fala Pará|Do R7 17/07/2025 - 08h45 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi flagrado abandonando um cachorro na avenida Augusto Montenegro, em frente ao estádio do Mangueirão, em Belém (PA). A cena, registrada por ocupantes de outro veículo, gerou revolta nas redes sociais. O abandono de animais é crime e pode resultar em detenção e multa. O uso do carro no ato configura infração gravíssima de trânsito.