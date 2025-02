Homem é morto a pauladas, no Guamá (PA) Edmundo Nascimento, de 37 anos, foi atacado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta Fala Pará|Do R7 28/01/2025 - 15h20 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 37 anos, identificado como Edmundo Nascimento, foi assassinado a pauladas na madrugada no bairro do Guamá, no Pará. O crime foi cometido por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta e atacaram a vítima.

A polícia investiga o caso e espera que imagens de câmeras de segurança ajudem a esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo homicídio