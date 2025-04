Homem é preso com 60 papelotes de oxi em bar usado como fachada em Ananindeua (PA) Polícia flagrou o suspeito durante uma operação no bairro do Aurá e investiga outros envolvidos no tráfico Fala Pará|Do R7 11/04/2025 - 11h21 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h21 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante com sessenta papelotes de oxi durante uma operação no bairro do Aurá, em Ananindeua, no Pará.

A prisão ocorreu durante rondas da Polícia Militar em um bar que servia como fachada para o tráfico de drogas. O suspeito, natural do Marajó e sem antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil investiga outros envolvidos no esquema. A ação tem como foco a fiscalização de bares e a abordagem de foragidos, com apreensões registradas na área do 30º Batalhão.