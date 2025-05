Homem em situação de rua morre por possível overdose na Praça do Relógio (PA) Óbito confirma descaso com pessoas vulneráveis e reforça cobrança por políticas públicas Fala Pará|Do R7 23/05/2025 - 10h32 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h32 ) twitter

Um homem de 30 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na Praça do Relógio, próximo à Pedra do Peixe (PA). A suspeita é de overdose. O SAMU confirmou o óbito no local e a polícia científica encaminhou o corpo ao IML. O caso evidencia a vulnerabilidade de pessoas em situação de rua e reforça a importância de políticas públicas de saúde e acolhimento.