Homem em surto faz criança refém com facão Polícia resgata menino de 4 anos, após invasão de casa e ameaça com arma branca Fala Pará|Do R7 04/06/2025 - 12h22 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h22 )

Um homem em surto invadiu casas no bairro Bela Vista (PA) e fez uma criança de 4 anos refém com um facão. A Polícia Civil agiu rapidamente e conseguiu resgatar a criança ilesa após 20 minutos. O agressor foi preso em flagrante e será transferido ao complexo penitenciário de Vitória do Xingu.