Homem esfaqueia mulher horas antes de ser assassinado A polícia investiga se o ataque à mulher motivou o assassinato de Edmundo no dia seguinte Fala Pará|Do R7 31/01/2025 - 15h32 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h32 )

No Bairro do Guamá, em Belém (PA), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem esfaqueou uma mulher diversas vezes, horas antes de ser brutalmente assassinado a pauladas. A polícia investiga se a agressão à mulher foi o estopim para o assassinato de Edmundo, que ocorreu no dia seguinte. Ambos estavam em situação de rua e o caso levanta questões sobre a violência que afeta pessoas nessa condição.

As investigações seguem para entender as motivações que levaram ao crime.