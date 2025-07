Homem mata irmão com faca durante briga familiar em Tucuruí (PA) Crime aconteceu em frente à casa da família e o autor está sendo procurado pela polícia Fala Pará|Do R7 31/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma briga entre irmãos terminou em morte no bairro Beira Rio, em Tucuruí (PA). Um deles atacou o outro com uma arma branca em frente à residência da família. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O autor do crime fugiu e é procurado. A polícia investiga o caso e moradores lamentam a tragédia.