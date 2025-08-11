Homens com tornozeleiras eletrônicas são recapturados por planejar crimes em Belém (PA) Polícia prendeu suspeitos com faca e munição na área comercial após nova investigação Fala Pará|Do R7 11/08/2025 - 08h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens foram presos novamente em Belém após saírem do sistema prisional com tornozeleiras eletrônicas. Eles têm histórico de roubo e violência doméstica e foram capturados com faca e munição, suspeitos de planejar furtos na área comercial. A polícia informou que, após a liberação, voltaram a cometer crimes, levando à rápida recaptura.