Homens com tornozeleiras eletrônicas são recapturados por planejar crimes em Belém (PA)
Polícia prendeu suspeitos com faca e munição na área comercial após nova investigação
Dois homens foram presos novamente em Belém após saírem do sistema prisional com tornozeleiras eletrônicas. Eles têm histórico de roubo e violência doméstica e foram capturados com faca e munição, suspeitos de planejar furtos na área comercial. A polícia informou que, após a liberação, voltaram a cometer crimes, levando à rápida recaptura.