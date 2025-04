Idosa relata agressões em disputa por herança com enteados após morte do marido Conflito por imóvel construído pelo casal gerou traumas e pedido de proteção judicial Fala Pará|Do R7 22/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma idosa de 64 anos enfrenta um conflito com os enteados pela posse de um imóvel após a morte do marido. Ela relata ter sido agredida física e emocionalmente durante uma discussão sobre a propriedade de um imóvel construído junto com o falecido.

A situação piorou quando um dos enteados tentou trancar o portão do local, alegando ter direito à herança. A mulher, que agora sofre de ansiedade e síndrome do pânico, solicitou medidas protetivas contra o suspeito.

A Polícia Civil apura o caso, enquanto a defesa nega as acusações e promete apresentar esclarecimentos.