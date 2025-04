Idoso é preso após jogar água quente em cachorro de rua Ato de crueldade foi registrado por câmeras e animal está em recuperação para futura adoção Fala Pará|Do R7 07/04/2025 - 09h51 (Atualizado em 07/04/2025 - 10h20 ) twitter

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante, após ser filmado jogando água quente em um cachorro de rua, no bairro do Curuatinga, no Pará. O ato cruel foi capturado por câmeras de segurança, mostrando o animal em agonia após o ataque.

A Secretária Executiva de Proteção Animal comentou sobre o caso, destacando a importância de denúncias anônimas para combater a crueldade contra animais.

O cachorro, chamado Fiapo, está sob cuidados veterinários e será disponibilizado para adoção após recuperação.

O acusado alegou que o ataque foi uma retaliação após o cão morder sua neta, mas nega que a água estivesse quente. O caso está sendo investigado e o idoso foi autuado por maus-tratos, crime inafiançável.