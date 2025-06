Incêndio destrói cada e deixa moradora hospitalizada, em Icoaraci (PA) Outras duas casas na região foram atingidas e moradores tentaram conter as chamas até a chegada dos Bombeiros Fala Pará|Do R7 10/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h07 ) twitter

Um incêndio devastou uma casa e danificou outras duas no bairro Paracuri 2, em Icoaraci, área de difícil acesso com casas de madeira. A moradora foi hospitalizada após inalar fumaça. Vizinhos tentaram conter as chamas até a chegada dos Bombeiros. A perícia investiga a origem do fogo.