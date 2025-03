Incêndio durante festa deixa duas mulheres feridas, na Pedreira (PA) Fogo se espalhou após álcool derramado acidentalmente; evento foi cancelado e área interditada Fala Pará|Do R7 13/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Avenida Doutor Freitas, no bairro da Pedreira, no Pará, um incêndio durante uma festa mobilizou bombeiros, após o fogo se espalhar rapidamente de uma garrafa com álcool.

O incidente começou quando uma funcionária do bufê derramou acidentalmente álcool na mesa, o que resultou em chamas que atingiram a cortina do local.

Convidados saíram correndo e duas mulheres ficaram feridas, sendo atendidas pelo SAMU e levadas ao Hospital Metropolitano.

A área foi interditada para controle do incêndio e o evento foi cancelado.