Incêndio fatal mata criança de 3 anos no Pará Casa foi destruída pelas chamas e vizinhos não conseguiram resgatar a vítima a tempo Fala Pará|Do R7 29/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio em São Domingos do Capim (PA) causou a morte de uma criança de 3 anos na noite de segunda-feira. A residência foi completamente tomada pelo fogo, e vizinhos tentaram socorrer a menina, mas ela não resistiu. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, incluindo a presença de adultos no local.