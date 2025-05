Indígena é soterrado até o pescoço durante escavação em Santarém (PA) Corpo de Bombeiros atuou por horas e conseguiu resgatar a vítima sem ferimentos Fala Pará|Do R7 26/05/2025 - 11h09 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h09 ) twitter

Um indígena ficou soterrado até o pescoço, após o desmoronamento de terra durante escavação de um sumidouro, em Santarém (PA), no bairro Nova Ipanema. O Corpo de Bombeiros atuou por mais de três horas no resgate. A vítima saiu ilesa e recusou atendimento médico. O caso reforça a importância do preparo técnico em ocorrências de alto risco.