Ladrão armado com faca rouba bicicleta de estudantes em Marituba (PA)
O criminoso aproveitou a rua com pouca movimentação para cercar e ameaçar os adolescentes
Uma câmera de segurança capturou o momento em que um ladrão armado com faca abordou quatro estudantes que voltavam da escola em Marituba, região metropolitana de Belém (PA). O criminoso aproveitou a rua com pouca movimentação para cercar e ameaçar os adolescentes, roubando a bicicleta de um deles. Apesar de carros e motos passarem pelo local, ninguém interveio na ação ousada do suspeito.