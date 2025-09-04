Ladrão armado com faca rouba bicicleta de estudantes em Marituba (PA) O criminoso aproveitou a rua com pouca movimentação para cercar e ameaçar os adolescentes Fala Pará|Do R7 04/09/2025 - 09h27 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h27 ) twitter

Uma câmera de segurança capturou o momento em que um ladrão armado com faca abordou quatro estudantes que voltavam da escola em Marituba, região metropolitana de Belém (PA). O criminoso aproveitou a rua com pouca movimentação para cercar e ameaçar os adolescentes, roubando a bicicleta de um deles. Apesar de carros e motos passarem pelo local, ninguém interveio na ação ousada do suspeito.