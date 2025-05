Ladrão de carne ataca de novo, em Itupiranga (PA) Suspeito usou sacola para esconder o produto e fugiu após simular pagamento com cartão Fala Pará|Do R7 30/05/2025 - 12h10 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h10 ) twitter

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando cerca de dois quilos de carne em um comércio de Itupiranga, no sudeste do Pará. Vestido com blusa azul e boné, ele simulou compras de itens baratos, escondeu a carne em uma sacola e deixou o local após fingir um pagamento.