Ladrão invade casa, dorme e foge após ser acordado, em Jacundá Irmã da dona da casa fotografou o criminoso antes que ele escapasse Fala Pará|Do R7 24/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h26 )

Em Jacundá, município do sudeste do Pará, um ladrão invadiu uma casa e adormeceu em uma das camas do imóvel. A irmã da dona do imóvel, que é vizinha, foi até o local e se deparou com o homem desconhecido dormindo. Ela conseguiu fotografá-lo antes que ele acordasse.

Ao ser despertado, o criminoso fugiu, deixando a casa totalmente bagunçada.