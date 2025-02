Ladrão invade loja, troca de roupa e leva mercadorias Criminoso ainda pegou uma sombrinha para não se molhar ao sair e usou um carrinho para carregar os itens Fala Pará|Do R7 04/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h51 ) twitter

Durante a madrugada, um ladrão invadiu uma loja de roupas no centro comercial de Altamira, no Pará, e chamou atenção pelo comportamento inusitado. Além de furtar mercadorias, ele trocou de camisa dentro do estabelecimento e ainda pegou uma sombrinha para não se molhar ao sair.

Para carregar os itens roubados, utilizou um carrinho, facilitando o transporte. A ação foi registrada por câmeras de segurança.