Lutador de MMA é morto a tiros diante do filho de 13 anos, em Belém (PA) Criminosos fugiram de moto e caso levanta suspeita de envolvimento de facção criminosa Fala Pará|Do R7 29/05/2025 - 09h11 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h11 )

Anderson Alves, lutador de MMA, foi morto a tiros dentro de casa durante a madrugada, no bairro do Telégrafo, em Belém (PA). O crime ocorreu diante da esposa e do filho de 13 anos. Suspeita-se de envolvimento do “tribunal do crime”. Os autores fugiram de moto e a Polícia segue investigando o caso.