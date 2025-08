Mais de 2 kg de drogas são achados em caixa de som no Pará Operação com cães farejadores intercepta entorpecentes vindos do Amazonas Fala Pará|Do R7 05/08/2025 - 11h32 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h32 ) twitter

Polícia apreendeu mais de 2 quilos de drogas escondidos dentro de uma caixa de som durante operação na base fluvial Candiru, no oeste do Pará. O entorpecente vinha do Amazonas e foi localizado com apoio de cães farejadores. A ação contou com agentes civis e militares e reforça o papel estratégico das bases na repressão ao tráfico.