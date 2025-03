Mais de 60 cidades no Pará decretam situação de emergência, devido a desastres naturais Cheias e estiagem afetam regiões como Ulianópolis, São Félix do Xingu e Itaituba, com infraestrutura danificada

Fala Pará|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 ) twitter

