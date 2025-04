Major da PM alcoolizado invade casa com carro e causa destruição em Belém (PA) Testemunhas afirmam que o policial estava embriagado quando colidiu contra residência e veículos Fala Pará|Do R7 17/04/2025 - 11h29 (Atualizado em 17/04/2025 - 11h29 ) twitter

Um carro desgovernado invadiu uma residência no bairro da Pedreira, em Belém (PA), durante a madrugada. O motorista, apontado por testemunhas como um major da Polícia Militar, estaria alcoolizado.

O impacto destruiu a frente da casa e atingiu dois veículos estacionados. No momento do acidente, a moradora, que passou recentemente por cirurgia cardíaca, e seu filho estavam na porta do imóvel.

O condutor foi levado para atendimento médico e será investigado. A Polícia Militar e a Polícia Civil apuram o caso para definir as responsabilidades.