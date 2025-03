Menina de seis anos é encontrada sozinha, após abuso e abandono pela mãe, em Parauapebas, no Pará Denúncia anônima revelou situação de maus-tratos e abuso; mãe, já conhecida por tráfico de drogas, é presa Fala Pará|Do R7 26/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 26/03/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caso alarmante de abandono e abuso infantil foi descoberto em Parauapebas, no Pará, após uma denúncia anônima. Uma menina de seis anos foi encontrada sozinha em condições insalubres, relatando abusos sexuais cometidos com o consentimento da mãe, já conhecida por tráfico de drogas, e que tem outros filhos sob proteção do Conselho.

A Guarda Municipal e o Conselho Tutelar intervieram, levando todos os envolvidos à delegacia.

A comunidade espera que a menina encontre um ambiente seguro e acolhedor.