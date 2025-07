Militar morre afogado após cair em um buraco submerso na praia de Marabá (PA) Família tentou socorro, mas região apresenta riscos até para quem tem experiência em natação Fala Pará|Do R7 07/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um cabo do Exército morreu afogado na praia do Tucunaré, em Marabá (PA), após cair em um buraco submerso. Mesmo com treinamento militar, não conseguiu retornar à margem. A região é considerada perigosa devido à dragagem do rio, que forma redemoinhos capazes de surpreender até nadadores experientes.