Mistério envolve morte de três meninas encontradas em lago de Pacajá (PA) As causas do afogamento não estão claras e a hipótese de crime está sendo investigada pelas autoridades locais Fala Pará|Do R7 07/05/2025 - 11h14 (Atualizado em 07/05/2025 - 11h14 )

Três meninas foram encontradas mortas em um lago em Pacajá, no sudoeste do Pará, e o caso segue cercado de mistério. As famílias aguardam um laudo técnico que esclareça as circunstâncias do afogamento, enquanto vivem o luto e cobram respostas das autoridades.

As certidões de óbito apontam insuficiência respiratória aguda e asfixia, mas a hipótese de crime ainda não foi descartada.

A Polícia Civil investiga o caso e analisa possíveis indícios de violência.