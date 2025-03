Modificações em veículos conversíveis ganham popularidade, mas trazem riscos legais e de segurança A remoção de portas e tetos levanta preocupações sobre as normas do DETRAN, além de aumentar o risco de acidentes e apreensões Fala Pará|Do R7 12/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h08 ) twitter

A prática de modificar veículos conversíveis, removendo portas e tetos, está em alta, mas levanta preocupações de segurança e legalidade. Motoristas arriscam multas e apreensões, enquanto buscam visibilidade online.

A falta de conformidade com as normas do DETRAN resulta em infrações graves, e os veículos apreendidos frequentemente se tornam sucata. Apesar dos riscos, muitos continuam a organizar carreatas e transportar crianças, desconsiderando as potenciais consequências legais e de segurança.