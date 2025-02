Morador ateia fogo em casa alugada no Pará Imóvel no Bairro Sudam 1 foi destruído pelas chamas, mas ninguém ficou ferido Fala Pará|Do R7 31/01/2025 - 15h32 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h32 ) twitter

No Bairro Sudam 1, na Rua Acesso 7, em Belém (PA), um morador teria ateado fogo na casa alugada e saído com sua família após o início das chamas. Vizinhos afirmaram que o próprio morador colocou fogo no imóvel, que ficou completamente destruído, sem sobrar nada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, e, felizmente, ninguém ficou ferido. As causas e motivação do incêndio ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.