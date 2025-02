Morador quebra carro de empresa após corte de energia Caso viraliza nas redes e leva agressor à delegacia, após ataque à equipe de concessionária Fala Pará|Do R7 28/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h42 ) twitter

No bairro Jaderlândia, em Belém, no Pará, um morador se revoltou com o desligamento de energia elétrica realizado por uma equipe da concessionária, devido à falta de pagamento, e quebrou os vidros do carro da empresa.

O incidente, registrado em imagens que viralizaram nas redes sociais, resultou em uma denúncia na delegacia de polícia. A agressão gerou repercussão e agora está sendo investigada pelas autoridades.