Moradores de Canudos protestam contra demora de obra na Avenida Gentil Bittencourt (PA) Obra de reconstrução do canal causa lama e buracos, dificultando acesso até as residências Fala Pará|Do R7 14/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores da Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Canudos, em Belém, no Pará, estão impacientes com a demora na obra de reconstrução do canal. O atraso tem dificultado o acesso das famílias às suas residências, além de ter gerado lama e buracos na região. Os responsáveis pela obra informaram que o prazo de conclusão é até abril de 2025.